Мурашко назвал процент привившихся от коронавируса россиян

В России от коронавируса привились 70% взрослого населения. Страна следует задачам, которые указаны в стратегии ВОЗ и ООН по обеспечению глобальной вакцинации от коронавируса к середине 2022 года.

Цифры озвучил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко, слова которого привело РИА «Новости». На заседании исполнительного комитета ВОЗ он заметил, что в стратегии говорилось о 70% привитых от всего населения Земли.

«В РФ охват населения уже достиг указанных цифр для взрослого населения», — пояснил Мурашко.

Россия, добавил он, обговоренные в стратегии задачи по вакцинации поддерживает.

В Свердловскую, Иркутскую и Ленинградскую области, а также Алтайский край уже направили вакцину от коронавируса для подростков «Спутник M». Препарат зарегистрировали в ноябре. Вакцина состоит из двух компонентов, их вводят с трехнедельным интервалом.

Минздрав в понедельник разрешил испытания вакцины от коронавируса для детей. Клинические исследования проведут специалисты Центра имени Гамалеи. Они определят безопасность, переносимость и эффективность препарата у маленьких пациентов.