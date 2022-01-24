Минздрав разрешил испытания вакцины от коронавируса для детей

Вакцину от коронавируса испытают на детях. Проведение клинических исследований одобрило Министерство здравоохранения РФ.

Разрешение на исследования детской вакцины от коронавируса получил Центр имени Гамалеи, согласно данным на сайте государственного реестра.

Цель исследования — оценка безопасности, переносимости и иммуногенности вакцины «Спутник M» у детей. Испытания пройдут в Сеченовском университете и двух учреждениях депздрава Москвы — Морозовской детской больнице и больнице имени Башляевой.

Препарат предназначен для иммунизации от коронавируса детей в возрасте от шести до 12 лет. Разработчики запросили разрешение Минздрава на проведение испытаний в ноябре 2021 года.

В регионы между тем поставили первые партии вакцины от коронавируса «Спутник M» для подростков в возрасте от 12 до 17 лет. Препарат прошел регистрацию в ноябре 2021 года. Комплекты вакцин уже доставили в том числе в Ленинградскую, Свердловскую и Иркутскую области, а также на Алтай.

На этой неделе в России также стартуют клинические испытания назальной вакцины «Спутник», сообщил ранее глава Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург.