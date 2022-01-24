«Спутник M» начал поступать в регионы

Вакцина от коронавируса для подростков «Спутник M» начала поступать в российские регионы. Первые партии уже направили в Свердловскую, Иркутскую и Ленинградскую области, а также Алтайский край, передало РИА «Новости».

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев написал в Instagram, что в понедельник утром в регион поступили 2400 доз «Спутника M». Вакцины распределят в детские больницы.

На Алтай между тем поступило 1680 доз детской вакцины. Препарат распределят в муниципалитеты по предварительным заявкам.

В Ленинградскую область поставили небольшую партию — пока только 720 комплектов. При этом в Санкт-Петербург накануне поступило 2880 комплектов. Прививать подростков в городе на Неве будут в 83 пунктах вакцинации, сообщили в комитете по здравоохранению. А в Иркутской области отгрузили партию из 1680 доз вакцины.

Вакцину «Спутник M» для подростков в возрасте от 12 до 17 лет зарегистрировали в ноябре. Как и обычный «Спутник V» для взрослых, вакцина состоит из двух компонентов, которые вводят с интервалом в три недели.