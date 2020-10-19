Москвичам пообещали массовую вакцинацию от коронавируса в конце года

Массовая вакцинация от коронавируса начнется в Москве в конце года. Уже в ноябре власти закупят крупные партии препарата от COVID-19.

«В ноябре Москва планирует получить первые, более-менее крупные партии вакцины от коронавируса. В декабре-январе начнем массовую вакцинацию населения», — написал мэр Москвы Сергей Собянин в своем блоге.

Он добавил, что массовая вакцинация поможет окончательно победить коронавирус. Однако пока придется соблюдать меры, которые предписали Роспотребнадзор и власти столицы. Например, бизнесу нужно привыкнуть к частым проверкам. Собянин уточнил, что это не разовая акция, предприятия и компании будут инспектировать регулярно.

Также мэр столицы объяснил, почему именно Москва приняла на себя главный удар коронавируса. В городе проживает в среднем в десять раз больше людей, чем в любом другом регионе России. К тому же в столице проводят гораздо больше тестов на определение коронавируса. И третий фактор, влияющий на количество заболевших, это эффективность их выявления. Все вместе дает большое число заразившихся коронавирусом в Москве.