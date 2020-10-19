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    19 октября 2020, 09:34

    Собянин пообещал не вводить слишком жесткие меры в Москве

    Ксения Басырова

    Слишком жесткие меры по борьбе с коронавирусом в Москве вводить не будут. Об этом заявил мэр столицы Сергей Собянин.
    Собянин пообещал не вводить слишком жесткие меры в Москве

    Жителям столицы не стоит опасаться введения комендантского часа, а также запретов на передвижение по городу или въезд и выезд из Москвы. Такие меры Собянин назвал «неприемлемыми и невозможными». Однако возможны точечные ограничения. Об этом Собянин написал в своем блоге.

    Также мэр столицы пообещал, что компании и предприятия города будут проверять на соблюдение требований Роспотребнадзора до конца эпидемии. Это не разовая акция.

    «Бизнес должен понять, что проверки соблюдения масочного режима — не разовая кампания. Это новая реальность, в которой придется жить до окончания пандемии», — написал Сергей Собянин.

    Мэр Москвы уточнил, что ситуацию с распространением коронавируса наконец удается взять под контроль, несмотря на рост числа госпитализаций.

    Ранее Собянин говорил, что власти вводят новые ограничения, ориентируясь на текущую ситуацию с заболеваемостью. Если бездействовать, то понадобятся более жесткие меры в будущем. Поэтому сейчас лучше потерпеть.