Собянин объяснил, почему в Москве так много заболевших COVID-19

Мэр Москвы Сергей Собянин объяснил, почему в городе фиксируют так много людей, заразившихся коронавирусом. Одна из причин — большое количество жителей.

В Москве живет в среднем в десять раз больше людей, чем в других регионах России. Кроме того, в городе делают гораздо больше тестов на коронавирус.

«В столице количество тестов на 100 тысяч жителей одно из самых высоких в России и среди городов мира. В 1,5–2 раза больше, чем в Лондоне и Берлине», — написал Сергей Собянин в своем блоге.

Еще одним фактором, который влияет на общее число заболевших, можно считать эффективность выявления инфицированных. Собянин призвал обратить внимание на количество тех, у кого обнаружили антитела к коронавирусу. Их в восемь раз больше, чем было выявлено при ПЦР.

Также важно оценивать ситуацию по числу госпитализированных тяжелых пациентов, особенно тех, кому требуется реанимация. Показательны количество смертей от COVID-19 и число людей, которые столкнулись с серьезными осложнениями после болезни.

Ранее Сергей Собянин пообещал не вводить слишком жесткие меры в Москве. Например, комендантский час, запрет на передвижение по городу и выезд из него.