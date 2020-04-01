Москвичам на карантине выдадут смартфоны с приложением для контроля

Находящемся на домашнем карантине москвичам власти города выдадут смартфоны с предустановленным приложением для их контроля. Гаджет они получат только на время, пока находятся на карантине. После окончания лечения аппарат нужно вернуть.

Об этом рассказал глава департамента информационных технологий столицы Эдуард Лысенко в эфире радиостанции «Эхо Москвы».

«Если человек выбирает нахождение на дому, то у него, в частности, есть вариант на время карантина получить от нас телефон с установленным приложением», — пояснил он.

Также представитель мэрии пояснил, что гаджет пациент получит только при условии, что оне будет устанавливать приложение на свой смартфон, или у него просто нет необходимого аппарата.

Также он опроверг сообщения СМИ, что личные данные москвичей будут передаваться за границу.

Всего на домашнем лечении в Москве находятся примерно 550 человек. У всех из них легкая форма коронавирусной инфекции. Все лекарства для них бесплатные. Однако если пациент нарушит правила изоляции, то его отправят в больницу.

О специальном мобильном приложении для отслеживания находящихся на карантине москвичей стало известно накануне. Полную версию программы запустят 2 апреля. Оно будет передавать информацию о перемещении владельца. Для горожан, которые остаются на режиме самоизоляции, будут передавать специальные QR-коды, по которым можно будет покидать квартиру.

Пока еще можно спокойно выходить для посещения больницы, находящихся поблизости магазинов и аптек, выгула животных и для выкидывания мусора. Власти в условиях пандемии попросили горожан лишний раз не выходить на улицу. Московская городская дума между тем приняла закон о штрафах для людей, которые нарушают условия режим повышенной готовности.