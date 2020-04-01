Москвичам на карантине выдадут смартфоны с приложением для контроля
Об этом рассказал глава департамента информационных технологий столицы Эдуард Лысенко в эфире радиостанции «Эхо Москвы».
«Если человек выбирает нахождение на дому, то у него, в частности, есть вариант на время карантина получить от нас телефон с установленным приложением», — пояснил он.
Также представитель мэрии пояснил, что гаджет пациент получит только при условии, что оне будет устанавливать приложение на свой смартфон, или у него просто нет необходимого аппарата.
Также он опроверг сообщения СМИ, что личные данные москвичей будут передаваться за границу.
Всего на домашнем лечении в Москве находятся примерно 550 человек. У всех из них легкая форма коронавирусной инфекции. Все лекарства для них бесплатные. Однако если пациент нарушит правила изоляции, то его отправят в больницу.
О специальном мобильном приложении для отслеживания находящихся на карантине москвичей стало известно накануне. Полную версию программы запустят 2 апреля. Оно будет передавать информацию о перемещении владельца. Для горожан, которые остаются на режиме самоизоляции, будут передавать специальные QR-коды, по которым можно будет покидать квартиру.
Пока еще можно спокойно выходить для посещения больницы, находящихся поблизости магазинов и аптек, выгула животных и для выкидывания мусора. Власти в условиях пандемии попросили горожан лишний раз не выходить на улицу. Московская городская дума между тем приняла закон о штрафах для людей, которые нарушают условия режим повышенной готовности.