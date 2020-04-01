В Москве создали приложение для наблюдения за людьми с коронавирусом

Полная версия этого приложения будет доступна уже в четверг, 2 апреля. Власти заявили, что обеспечат всех больных коронавирусной инфекцией смартфонами, если у них нет этих гаджетов. Специалисты подготовили и приложение для QR-кодов, по которым жители Москвы смогут выходить из дома во время режима строгой самоизоляции, пишет РИА «Новости». Работать оно начнет после соответствующего указа.

31 марта глава Кабмина Михаил Мишустин дал ряд поручений министерствам в связи с пандемией коронавируса. В том числе обеспечить контроль за соблюдением режима карантина в Москве с помощью операторов мобильной связи и сервисов официального портала мэра и правительства Москвы. С 3 апреля россиян будут предупреждать по SMS, если они нарушили условия карантина, а данные передадут в полицию.

В России приняты все необходимые меры безопасности в связи с распространением коронавируса. Десятки регионов ввели на местах режим жесткой изоляции, который запрещает людям выходить на улицу без крайней необходимости.

По последним данным, в России зафиксировали 2337 случаев заражения коронавирусом. От COVID-19 погибли 17 человек. 121 человек выздоровел.