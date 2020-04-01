Московские врачи отправили на домашнее лечение более 500 человек с коронавирусом

Пациенты с легкой формой коронавирусной инфекции остаются дома. В Москве для них специально организовали особый режим лечения. Всего в российской столице таких пациентов около 550 человек. Об этом рассказала заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

«Госпитализировать таких людей не имеет смысла, поэтому в Москве был организован режим лечения таких пациентов на дому», — привел слова представителя мэрии оперативный штаб.

Анастасия Ракова пояснила, что такой порядок лечения запустили еще 23 марта. Врач сначала осматривает пациента и решает, может ли он лечиться дома. Заболевший гражданин подписывает документ, что обязуется находиться в изоляции и оставаться дома. Его фотографируют и загружают в специальную базу видеонаблюдения.

Если пациент нарушит режим карантина, то его увезут в больницу, где продолжат лечение. Дома с заболевшим на постоянной связи находятся врачи телемедицинского центра. При этом все противовирусные препараты для пациента бесплатны.

Сегодня власти Москвы приняли решение продлить такой порядок лечения легких пациентов до 6 апреля.

Власти российской столицы разработали специальное мобильное приложение для отслеживания граждан, которые находятся на карантине. Полную версию запустят в ближайший четверг, 2 апреля. Если у зараженного возбудителем нет подходящего гаджета, то его предоставят власти. Для горожан, которые остаются в режиме самоизоляции, готовится еще одно приложение по получению QR-кодов, по которым можно будет выходить из дома.

Ранее премьер-министр России Михаил Мишустин рассказал, что следить за россиянами на карантине будут по геолокации их мобильных телефонов, а также через сайт госуслуг. Там граждане будут вести журнал своего состояния и подтверждать, что они находятся в изоляции.