Москва достигла пиковых значений середины весны по коронавирусу

Столица вышла на показатели середины весны по количеству заболевших COVID-19 и госпитализированных с этим диагнозом. Только за прошедшие сутки в больницы отправили более тысячи человек.

«Были выявлены четыре тысячи новых заболевших коронавирусом. И что еще более печально — за прошедшие сутки мы госпитализировали более одной тысячи людей с ковидом в больницы, их составляют пациенты, болеющие в средней степени или тяжело», — рассказала журналистам заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

Она обратилась к жителям города с просьбой соблюдать все правила безопасности. Также важно людям из групп риска оставаться дома. Только собранность и четкое следование предписаниям Роспотребнадзора помогут остановить распространение вирусной инфекции.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что в регионе провели структуризацию системы работы скорой помощи. Теперь она более гибкая и удобная. Благодаря новой схеме маршрутизации не будет долгого ожидания медиков. Кроме того, для развоза пациентов после КТ привлекли порядка 300 дополнительных машин скорой помощи.