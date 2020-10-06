Более 300 дополнительных машин скорой помощи привлекли для работы в Подмосковье

Правительство Московской области привлекло дополнительные машины скорой помощи для оперативного развоза пациентов. В регионе будут работать порядка 300 автомобилей, которые помогут основному медсоставу. Об этом заявил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.

«Когда КТ делаешь, скорая помощь не должна ждать. Она привозит на КТ, а дальше, после него, пациент уже маршрутизируется. Мы привлекли порядка 300 дополнительных автомобилей, чтобы с этих центров КТ дальше госпитализировать в случае необходимости пациентов», — объяснил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев в эфире телеканала «Россия 24».

Глава региона также добавил, что в Подмосковье привлекаются большие ресурсы для того, чтобы каждый пациент получил своевременную медицинскую помощь. Ежедневно в области делают порядка 20 тысяч тестов ПЦР, что превышает норму в полтора раза. На предприятиях и в транспорте ведется активная разъяснительная работа с гражданами. Им объясняют, что нужно соблюдать предписания Роспотребнадзора для профилактики распространения коронавирусной инфекции.

Андрей Воробьев отметил, что в Подмосковье снова откроется госпиталь на базе парка «Патриот» для лечения пациентов с коронавирусом. В вопросах здравоохранения регион плотно сотрудничает с Министерством обороны. Пока госпиталь открывают для подстраховки в случае резкого роста числа заразившихся коронавирусом.