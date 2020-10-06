Систему скорой помощи в Подмосковье сделали более гибкой и удобной для работы в пандемию

Систему работы машин скоро помощи в Подмосковье реформировали: маршрутизация стала более удобной и гибкой. Это сделано для уменьшения нагрузки в период роста заболеваемости COVID-19, рассказал губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.

«Серьезная нагрузка сейчас на скорую помощь — мы усилили сейчас скорую помощь, сделали более удобную и гибкую маршрутизацию, смысл которой заключается в том, что, когда скорая привезла на КТ, не ждет пациента, а уезжает. А специальный автомобиль в случае необходимости госпитализирует пациента по тому или иному маршруту», — пояснил глава Подмосковья.

Раньше из-за ожидания скорой пациента с процедуры КТ случались сильные задержки. Теперь их удастся избежать. И все же инфекция снова распространяется, растет число выявленных случаев заражения коронавирусом в регионе. Поэтому нужно быть готовыми к оказанию квалифицированной медицинской помощи всем, кто в ней нуждается.

«Для этого у нас работают 42 госпиталя в восьми так называемых территориальных кустах. У нас 36% коек сейчас свободны. Но мы не можем рисковать. И для этого предусмотрели дополнительный, резервный госпиталь здесь, в „Патриоте“, в густонаселенном Одинцовском городском округе, к которому прилегает и Красногорск, и другие территории», — рассказал Андрей Воробьев.

По словам губернатора, большую помощь региону оказывает Министерство обороны. Кроме комфортных условий пребывания, пациенты нуждаются еще и в профессиональных врачах.

«Реаниматологи, люди которые умеют работать с инфекциями. Такие врачи нам предоставлены. Это будет команда порядка 600–700 человек. Вместе с Одинцовским ЦРБ будут работать здесь для того, чтобы в случае необходимости оказать качественную, своевременную помощь», — объяснил глава Московской области.

На базе госпиталя в парке «Патриот» предусмотрели все необходимое для пациентов: СИЗы, медикаменты, хорошее питание, кислород, подведенный к каждой койке, и врачей. Такие меры помогут подстраховаться в случае резкого роста числа заболевших.

Мы видим рост от недели к неделе, и то, что мы здесь находимся, — это необходимость, чтобы подстраховаться. Чтобы ни в коем случае наше здравоохранение не легло и каждый смог получить квалифицированную помощь Андрей Воробьев.

Губернатор уточнил, что пока ситуацию не сравнить с пиковыми показателями, которые были в последнюю неделю апреля и первую неделю мая, когда госпитализировать приходилось по 800 человек в день. Сейчас в больницу отправляют 450–480 пациентов в сутки, но и выписывают примерно столько же.

Также Андрей Воробьев заверил, что в регионе закуплено достаточно средств индивидуальной защиты.

«Их у нас закуплено достаточно, чтобы обезопасить в первую очередь врачей, средний медицинский персонал, который работает здесь в очень напряженном режиме. Поэтому 42 госпиталя работают, ПЦР мы увеличили — делаем порядка 20 тысяч тестов в сутки. Но ковид коварен — где-то ПЦР не показывает, нужно ехать на КТ», — резюмировал глава региона.