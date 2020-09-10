Московскую систему здравоохранения перестроят под сезонные заболевания

Московская система здравоохранения в ближайшие дни будет перестроена. Такие действия необходимы, чтобы больные гриппом, ОРВИ и коронавирусом не пересекались друг с другом.

О новой инициативе в области здравоохранения сообщила заместитель мэра Москвы Анастасия Ракова в эфире телеканала «Россия 24». В осенний сезон число пациентов с гриппом и ОРВИ станет равным с количеством заболевших COVID-19, уверена чиновница.

По мнению Раковой, чтобы заболевшие разными инфекциями не смешивались, нужно перестроить систему здравоохранения: «Поэтому мы отработали по новой все алгоритмы работы и поликлинического звена, и стационарного звена, и работы скорой помощи, и со следующей недели их в полном объеме запустим».

Ранее заммэра заявила, что для москвичей, заболевших ОРВИ, отменят обязательную двухнедельную изоляцию. Но работать это будет только в том случае, если пациент предоставит отрицательный тест на коронавирус.

В сентябре стало известно, что ученые из центра Гамалеи планируют создать комбинированную вакцину, которая защитит людей от коронавируса и гриппа.