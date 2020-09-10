Москвичам, заболевшим ОРВИ, отменят карантин при отсутствии коронавируса

Заместитель мэра Москвы Анастасия Ракова заявила, что двухнедельный карантин для заболевших ОРВИ отменят. Речь идет только о тех случаях, где есть отрицательный тест на коронавирус.

Заммэра в эфире телеканала «Россия 24» рассказала, как в Москве будет проходить карантин у заболевших ОРВИ.

«Как и раньше, все, у кого есть какие-либо проявления простуды, в обязательном порядке должны сдавать тест на коронавирус. <…> Но если ПЦР-тест на коронавирус у нас отрицательный, больной больше не будет приравниваться к больному ковидом, <…>, он будет лечиться по тем алгоритмам, которые предполагает стандартное лечение этих заболеваний», — сообщила Ракова.

По ее словам, обязательного двухнедельного карантина в таком случае не будет.

Ранее специалисты НИЦЭМ имени Гамалеи сообщили о планах создать комбинированную вакцину, которая защитит человека и от гриппа, и от коронавируса. Но сроки появления универсального препарата пока неизвестны. В начале осени в Москве начался третий этап испытаний вакцины от коронавируса, уже известно о первых привитых добровольцах.