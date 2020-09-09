Центр Гамалеи задумал объединить вакцины от коронавируса и гриппа
Директор центра имени Гамалеи Александр Гинцбург рассказал о планах учреждения РИА «Новости».
«Планируем создавать комбинированную вакцину, которая будет защищать и от коронавируса, и от гриппа», — подчеркнул он.
Гинцбург пояснил, что новую вакцину нужно будет испытывать. Когда именно она появится, говорить пока рано.
Первую в мире вакцину против коронавируса разработали в НИЦЭМ имени Гамалеи. Ее производят совместно с Российским фондом прямых инвестиций. С сентября планируют начать массовую вакцинацию препаратом.
В РФ с начала эпидемии подтвердили 1 041 007 случаев заражения коронавирусом. За сутки инфекцию выявили у 5218 россиян. Выздоровели уже 856 458 наших соотечественников, скончались — 18 135.
В Великобритании один из участников испытаний вакцины англо-шведской компании AstraZeneca от коронавируса почувствовал себя плохо. Клинические испытания препарата из-за этого остановили.