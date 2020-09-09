Центр Гамалеи задумал объединить вакцины от коронавируса и гриппа

Специалисты НИЦЭМ имени Гамалеи рассчитывают создать комбинированную вакцину, которая защитит человека и от гриппа, и от коронавируса. После появления препарата его ждут клинические испытания.

Директор центра имени Гамалеи Александр Гинцбург рассказал о планах учреждения РИА «Новости».

«Планируем создавать комбинированную вакцину, которая будет защищать и от коронавируса, и от гриппа», — подчеркнул он.

Гинцбург пояснил, что новую вакцину нужно будет испытывать. Когда именно она появится, говорить пока рано.

Первую в мире вакцину против коронавируса разработали в НИЦЭМ имени Гамалеи. Ее производят совместно с Российским фондом прямых инвестиций. С сентября планируют начать массовую вакцинацию препаратом.

В РФ с начала эпидемии подтвердили 1 041 007 случаев заражения коронавирусом. За сутки инфекцию выявили у 5218 россиян. Выздоровели уже 856 458 наших соотечественников, скончались — 18 135.

В Великобритании один из участников испытаний вакцины англо-шведской компании AstraZeneca от коронавируса почувствовал себя плохо. Клинические испытания препарата из-за этого остановили.