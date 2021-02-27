Московские врачи исследуют срок действия иммунитета к коронавирусу

В Москве проведут исследование срока действия иммунитета к коронавирусу. В исследовании примут участие две тысячи добровольцев. Об этом сообщила заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

«Надо думать о том, какой период действия иммунитета, поэтому выбираем две тысячи добровольцев, и в течение полугода ежемесячно будем брать у них кровь на антитела, на определение, как снижается уровень антител, до какого срока он еще достаточный, чтобы защитить человека от инфекции», — сказала в интервью Первому каналу.

Она отметила, что, вероятно, к концу лета — началу осени сформируется необходимый пакет данных, который позволит делать медикам обоснованные выводы о сроке иммунитета.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что столица уже прошла самый страшный период пандемии коронавируса. Даже если обстановка вновь ухудшится, город будет готов справиться с вирусом. Однако он отметил, что в регионе продолжает действовать ряд ковидных ограничений. Если уровень заболеваемости будет и дальше снижаться, то через месяц-два некоторые ограничения снимут.