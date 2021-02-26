Собянин заявил, что Москва уже преодолела самый страшный период пандемии

Москва преодолела самый страшный этап пандемии. И если эпидемическая обстановка вновь ухудшится, то город будет готов к новым вызовам. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

Градоначальник в пятницу выступил на коллегии «Итоги деятельности управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по городу Москве в 2020 году и задачи на 2021 год».

«Значительная часть жизни города и сегодня еще находится в серьезных ограничениях по передвижению по городу. Но, я надеюсь, что мы самое страшное преодолели. Но даже если что-то случится, мы уже другие. Мы знаем, как лечить, мы знаем, как бороться с этой заразой», — передало его слова РИА «Новости».

Также сегодня Собянин вручил сотрудникам столичного управления благодарности. Он также добавил, что их роль в борьбе с эпидемией коронавируса огромна.

«Если бы не были приняты жесткие ограничительные меры, не был бы принят соответствующий контроль за их выполнением, <...>, я думаю, жертв было бы гораздо больше», — сказал Собянин.

Столичные власти также рассматривают возможность убрать ограничение на поездки в общественном транспорте для москвичей из групп риска. Оно будет носить рекомендательный характер.