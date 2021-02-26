Песков заявил об отсутствии в России дефицита вакцин от коронавируса

Пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков заявил, что в России нет дефицита вакцины от коронавируса. Темпы вакцинации, по его словам, будут наращиваться.

«Сейчас мы нигде не наблюдаем дефицита, нет информации о том, что спрос на прививки превышает предложение», — процитировал ТАСС высказывание представителя Кремля.

Песков подчеркнул, что темпы вакцинации от коронавируса в России соответствуют сезону и будут с каждым разом повышаться. Параллельно в стране будут увеличиваться производственные мощности по выпуску препаратов от коронавируса.

Вакцинированных от коронавируса в мире стало в два раза больше, чем зараженных. ТАСС подсчитал, что прививку от коронавируса сделали примерно 227 миллиона человек. Это 2,9% населения Земли. При этом СОVID-19 подтвердился у 113,1 миллиона. В России прививку от коронавируса сделали около четырех миллионов человек.

Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что Россия справляется с пандемией лучше других стран. В Европе не все однозначно, как в России. Некоторые страны планируют ослабить ограничения, а другие, наоборот, усилить вплоть до локдауна.