Модификация российской вакцины под «омикрон» займет всего пару недель

Российскую вакцину от коронавируса можно модифицировать под новый «омикрон»-штамм коронавируса всего за пару недели. Такие сроки назвал вице-президент РАН Владимир Стародубов.

«Если будут выявлены какие-то особенности у этого штамма, то наши специалисты за пару недель подготовят вариант вакцины, которая будет более сильной», — передал слова ученого «Интерфакс».

По мнению Стародубова, сейчас можно спокойно колоть действующие вакцины, так как необходимости в модификации на данный момент нет. При появлении нового штамма не изменились и схемы лечения.

Ранее профессор Центра имени Гамалеи Анатолий Альтштейн рассказал «360», что предотвратить проникновение штамма коронавируса «омикрон» в Россию было невозможно. Новая версия возбудителя отличается повышенной заразностью. При этом пока непонятна опасность штамма.

Роспотребнадзор сообщил, что у двух прибывших в Россию пассажиров из ЮАР выявили штамм коронавируса «омикрон». В данный момент зараженные находятся в обсерваторе. Проведенные ПЦР-тесты подтвердили коронавирус еще у 10 человек, прибывших из Южной Африки, но какой штамм привел к их заражению, пока не известно.