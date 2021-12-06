Не допустить проникновения штамма коронавируса «омикрон» в Россию было невозможно. Новая версия возбудителя отличается повышенной заразностью. Но о том, насколько он опасен, пока говорить рано. Об этом в беседе с «360» заявил профессор Центра имени Гамалеи Анатолий Альтштейн.

Он пояснил, что пока еще прошло слишком мало времени, чтобы изучить опасность штамма «омикрон».

«Распространение „омикрона“ пока небольшое. Защититься от него, чтобы он вообще не попал в страну, невозможно, так как он достаточно заразный. Насколько он опасен, пока сказать нельзя. Прошел только месяц, как мы о нем узнали», — заявил Альтштейн.

Вирусолог отметил, что предварительные данные показали, что к росту смертельных случаев заражения «омикрон» пока не привел. Во всяком случае такая информация пока не опубликована. В качестве примера он привел данные о летальных исходах в Южной Африке до появления «омикрона» и после.

«В ноябре месяце от ковида там умерли 600 человек, а в октябре — 2000. То есть мы не чувствуем, что надвигается какая-то лавина тяжелого смертельного заболевания. При этом в Южной Африке есть не только „омикрон“, там доминирует „дельта“», — отметил профессор.

Анатолий Альтштейн не исключил, что штамм коронавируса «омикрон» окажется неопасным. Он отметил, что эта мутация возбудителя может оказаться последней, чтобы пандемия наконец закончилась. Но пока эпидемическая ситуация остается сложной.

«Главный враг сейчас не штамм „омикрон“, а „дельта“, который убивает людей. Нужно от него защищаться, а значит, прививаться. Что касается „омикрона“, то, скорее всего, вакцина будет защищать и от него. Если будет необходимо, то вакцину модифицируют», — подытожил специалист.

Роспотребнадзор сообщил, что у двух прибывших в Россию пассажиров из ЮАР выявили штамм коронавируса «омикрон». В данный момент зараженные находятся в обсерваторе. Проведенные ПЦР-тесты подтвердили коронавирус еще у 10 человек, прибывших из Южной Африки, но какой штамм привел к их заражению, пока не известно.