Мясников рассказал о шести способах избежать тяжелого течения COVID-19

Чтобы инфекция протекала в легкой форме нужно бросить курить. По его словам, данная вредная привычка является доказанным фактором риска.

Также россиянам следует похудеть. Лишний вес серьезно влияет на течение заболевания. На днях врач рассказал гражданам, как сделать это правильно.

Нужно хорошо питаться. Доктор отметил, что здоровое низкокалорийное питание снизит вероятность появления диабета, который опасен при коронавирусе.

Укреплять иммунитет. В частности подойдут физические нагрузки и закаливание.

Следить за артериальным давлением. Мясников отметил, что люди с гипертонией также сильно рискуют при заболевании COVID-19

Сделать прививку сразу, как только появиться вакцина от коронавирусной инфекции.

На днях российское лекарство от вируса прошло первый этап международных исследований. Он безопасен при лечении.