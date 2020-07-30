Российское лекарство безопасно при лечении COVID-19. Это подтвердили международные тесты
Помещения, где производят препараты — это чистая зона класса Б. Доступ туда имеют не все сотрудники, а только те, кто прошел специальную обработку и надел защитный костюм. В самой машине — стерильная зона, работать там сотрудники могут только с помощью специальных перчаток.
На весь процесс — от смешивания компонентов до упаковки и нанесения маркировки — уходит от четырех до пяти дней.
«В условиях пандемии у нас возрос спрос на продукт „Полиоксидоний“, но мы были к этом готовы. У нас работает сейчас новая линия, на которой мы производим таблетки, на данный момент мощность линии составляет 7 миллионов упаковок таблеток в год», — рассказал директор по производству Сергей Керенцев.
На каждом этапе препарат проходит строгий контроль качества. Соблюдаются все международные стандарты.
«Мы здесь проверяем такие показатели, как описание, подлинность, количественное определение, однородность дозирования. Проводим все испытания здесь, в контрольно-аналитической лаборатории», — отметила директор по качеству Светлана Шебалова.
Этот препарат уже двадцать лет назначают при вирусных, бактериальных и грибковых инфекциях. Он помогает организму быстрее среагировать на болезнь и активировать иммунитет. Министерство здравоохранения России рекомендует его для лечения острых респираторных вирусных инфекций в период пандемии COVID-19. Недавно в Словакии его включили в перечень лекарств от коронавирусной инфекции. Если второй этап исследований подтвердит эффективность, это позволит зарегистрировать лекарство и в других странах. Тем более, что подмосковное производство уже зарекомендовало себя на международной арене.