Российское лекарство безопасно при лечении COVID-19. Это подтвердили международные тесты

Помещения, где производят препараты — это чистая зона класса Б. Доступ туда имеют не все сотрудники, а только те, кто прошел специальную обработку и надел защитный костюм. В самой машине — стерильная зона, работать там сотрудники могут только с помощью специальных перчаток.

Источник фото: телеканал «360»

На весь процесс — от смешивания компонентов до упаковки и нанесения маркировки — уходит от четырех до пяти дней.

«В условиях пандемии у нас возрос спрос на продукт „Полиоксидоний“, но мы были к этом готовы. У нас работает сейчас новая линия, на которой мы производим таблетки, на данный момент мощность линии составляет 7 миллионов упаковок таблеток в год», — рассказал директор по производству Сергей Керенцев.

Источник фото: телеканал «360»

На каждом этапе препарат проходит строгий контроль качества. Соблюдаются все международные стандарты.

«Мы здесь проверяем такие показатели, как описание, подлинность, количественное определение, однородность дозирования. Проводим все испытания здесь, в контрольно-аналитической лаборатории», — отметила директор по качеству Светлана Шебалова.

Источник фото: телеканал «360»

Этот препарат уже двадцать лет назначают при вирусных, бактериальных и грибковых инфекциях. Он помогает организму быстрее среагировать на болезнь и активировать иммунитет. Министерство здравоохранения России рекомендует его для лечения острых респираторных вирусных инфекций в период пандемии COVID-19. Недавно в Словакии его включили в перечень лекарств от коронавирусной инфекции. Если второй этап исследований подтвердит эффективность, это позволит зарегистрировать лекарство и в других странах. Тем более, что подмосковное производство уже зарекомендовало себя на международной арене.