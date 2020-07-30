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    30 июля 2020, 23:32

    Российское лекарство безопасно при лечении COVID-19. Это подтвердили международные тесты

    Анастасия Максимовских , Мария Новикова , Мария Ицкова

    Лекарство, разработанное в России, которое может помочь организму перебороть коронавирус, прошло первый этап международных исследований. Этот иммуномодулятор производят в Покрове под Подольском. Тесты показали: «Полиоксидоний» безопасен при лечении пациентов с коронавирусной инфекцией.
    Российское лекарство безопасно при лечении COVID-19. Это подтвердили международные тесты

    Помещения, где производят препараты — это чистая зона класса Б. Доступ туда имеют не все сотрудники, а только те, кто прошел специальную обработку и надел защитный костюм. В самой машине — стерильная зона, работать там сотрудники могут только с помощью специальных перчаток.

    Российское лекарство безопасно при лечении COVID-19. Это подтвердили международные тесты | Изображение 1
    Источник фото: телеканал «360»

    На весь процесс — от смешивания компонентов до упаковки и нанесения маркировки — уходит от четырех до пяти дней.

    «В условиях пандемии у нас возрос спрос на продукт „Полиоксидоний“, но мы были к этом готовы. У нас работает сейчас новая линия, на которой мы производим таблетки, на данный момент мощность линии составляет 7 миллионов упаковок таблеток в год», — рассказал директор по производству Сергей Керенцев.

    Российское лекарство безопасно при лечении COVID-19. Это подтвердили международные тесты | Изображение 2
    Источник фото: телеканал «360»

    На каждом этапе препарат проходит строгий контроль качества. Соблюдаются все международные стандарты.

    «Мы здесь проверяем такие показатели, как описание, подлинность, количественное определение, однородность дозирования. Проводим все испытания здесь, в контрольно-аналитической лаборатории», — отметила директор по качеству Светлана Шебалова.

    Российское лекарство безопасно при лечении COVID-19. Это подтвердили международные тесты | Изображение 3
    Источник фото: телеканал «360»

    Этот препарат уже двадцать лет назначают при вирусных, бактериальных и грибковых инфекциях. Он помогает организму быстрее среагировать на болезнь и активировать иммунитет. Министерство здравоохранения России рекомендует его для лечения острых респираторных вирусных инфекций в период пандемии COVID-19. Недавно в Словакии его включили в перечень лекарств от коронавирусной инфекции. Если второй этап исследований подтвердит эффективность, это позволит зарегистрировать лекарство и в других странах. Тем более, что подмосковное производство уже зарекомендовало себя на международной арене.

    Новости SMI.FM