Доктор Мясников объяснил, как нужно правильно худеть

Человек, который собирается похудеть, должен за первые три месяца сбросить 5% своего веса. Тогда похудение будет не опасно для здоровья.

«При снижении веса всего на 5% от исходного у вас на 9% уменьшается общее количество жира, „жировой фартук“ — на 17% и на 50% — жир в печени», — рассказал врач и телеведущий Александр Мясников в эфире телеканала «Россия 1». Его слова приводит РИА «Новости».

Только после такого «мягкого» похудения можно сбросить еще пять килограммов. А вот об изнуряющих, но быстрых диетах лучше забыть. Резкое ограничение потребляемых калорий заставит организм снизить энергозатраты. При этом все равно вернется прежний вес, когда диета закончится.

По словам Мясникова, питаться нужно правильной и здоровой пищей, которая не будет влиять на гормональную систему организма. Тогда похудение будет постепенным и долговременным.

Ранее психолог назвал еще один способ похудения, который также поможет сэкономить деньги. Для этого нужно готовить обеды на работу заранее и приносить их с собой в контейнерах, а не покупать вредные перекусы в кафе и магазинах.