Мясников показал, как закаляться снегом

Врач и телеведущий Александр Мясников на собственном примере показал, как нужно закаляться с помощью снега. Доктор продемонстрировал обряд со снегом в программе «О самом главном» в эфире «России 1».

«Ну что, я обещал сказать, что я могу не только языком молоть, но и закаляться. Между прочим, не моя идея. А то опять будете говорить, что я тут придумываю. Нет, меня буквально в приказном порядке заставили, сказали: „Мясников, помимо того, что говоришь, ты должен сделать“. Ну, я привык. Партия сказала: „Надо“, комсомол ответил: „Есть“», — сказал Мясников.

После этого Мясников снял медицинскую блузу и растер себя снегом, который принесли в студию.

«Вы попробуйте, это действительно огромное наслаждение, потому что теплая вода никогда вам не даст того, что даст холодная. Вы скажете, доктор Мясников сошел с ума. К тому и идет», — пошутил ведущий.

Ранее Мясников рассказал, как происходит мутация коронавируса. По словам врача, он изменяется не так стремительно, как другие вирусы. Мясников также призывал людей из группы риска пройти вакцинацию.