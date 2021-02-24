Александр Мясников рассказал, как мутирует коронавирус

Российский телеведущий и врач Александр Мясников рассказал, как происходит мутация коронавируса. По его словам, SARS-CoV-2 изменяется не так стремительно, как другие инфекции, написал Newinform.

Специалист пояснил, что созданные учеными вакцины устраняют все эти мутации, антитела полностью ликвидируют белковый «шип» коронавируса. Как отметил врач, далеко не все изменения инфекций закрепляются.

«Мутации происходят постоянно, но чтобы им закрепиться, вызвать устойчивую разновидность вируса, им надо пройти тот самый естественный отбор», — объяснил Мясников.

Чтобы вирус и дальше распространялся, ему нужно стать менее агрессивным. Дело в том, что SARS-CoV-2 нужен носитель, он не может лишить себя среды обитания.

Накануне Мясников призвал людей, находящихся в группе риска по коронавирусу, привиться. Официальная статистика смертности от COVID-19 не учитывает тех, кто перенес болезнь в легкой форме или бессимптомно.

Эксперт привел таблицу заболеваемости и смертности от ковида по странам. Например, в США — 1,7% смертности, в Бразилии — 2,4%, в Британии — 3%, в России — 1,9%.