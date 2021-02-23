Мясников объяснил важность прививки для людей из группы риска

Врач и телеведущий Александр Мясников призвал людей, находящихся в группе риска по коронавирусу, привиться. По его словам, официальная статистика смертности от COVID-19 не учитывает тех, кто перенес болезнь в легкой форме или бессимптомно. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

Мясников привел таблицу заболеваемости и смертности от ковида по странам. Например, в США — 1,7% смертности, в Бразилии — 2,4%, в Британии — 3%, в России — 1,9%.

«Отметьте, что это процент смертности от выявленных, зарегистрированных случаев, когда люди обращались к врачу», — обратил внимание телеведущий.

Мясников добавил, что, по данным популяционных исследований, антитела к коронавирусу присутствуют у 10–20% населения тех стран, где эти исследования проводились.

«То есть реальная смертность от ковида на порядки ниже, чем то, что мы вывели в нашей таблице. Но она есть, ее цифры сконцентрированы в группе 70+ и среди хронических больных. Поэтому так важна вакцинация именно групп риска», — пояснил он.

В Подмосковье с начала вакцинации от коронавируса привили уже более 228 тысяч человек.