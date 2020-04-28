Мясников назвал ситуацию с коронавирусом репетицией перед новой эпидемией

Мир ждет более серьезная эпидемия, чем нынешняя пандемия коронавируса, считает врач Александр Мясников, который возглавляет информационный центр по мониторингу ситуации с коронавирусом.

Врач назвал ситуацию со вспышкой COVID-19 возможностью подготовиться к новым испытаниям.

«Будет другая эпидемия, обязательно будет. <…> Все мы ждем серьезную эпидемию со смертностью 30-35 процентов», — заявил Мясников в эфире YouTube-канала «Соловьев LIVE». Он также заметил, что самое опасное место сейчас — это больница. По мнению Мясникова, именно здесь риск заразиться коронавирусом больше всего.

По словам специалиста, нынешняя эпидемия призвана подготовить человечество к грядущим пандемиям.

Мясников ранее признал свою ошибку в прогнозе пика заболеваемости в России. По его словам, число заболевших в стране будет увеличиваться до мая, потом почти весь месяц будет плато. Вспышка начнет затухать только к концу весеннего сезона. Однако когда именно случится пик, врач затруднился сказать.

По последним данным в России у 87 147 человек подтверждена коронавирусная инфекция. Только за последние сутки в стране выявлено больше шести тысяч случаев заражения. Скончались уже 794 пациента. При этом во всем мире количество инфицированных граждан превысило отметку в три миллиона.