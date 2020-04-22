Мясников рассказал о своей ошибке в прогнозе пика эпидемии коронавируса

Доктор Александр Мясников, который возглавляет информационный центр по мониторингу ситуации с коронавирусом, признал свою ошибку в прогнозе пика заболеваемости в России. Теперь медик предлагает следить за ситуацией и ждать.

«Мы — врачи всего мира — ошиблись. Хорошо, лично я ошибся с пиком. Мы понимаем, что [распространение болезни] идет верх, потом плато и вниз. Все это занимает два-три месяца. Но у нас это [эпидемия] началось на месяц позже», — сказал Мясников в эфире YouTube-канала «Соловьев LIVE».

По его словам, число заболевших в России будет расти до мая, потом почти весь месяц будет плато, а к концу весеннего сезона вспышка начнет затухать. Однако когда именно случится пик, доктор затруднился сказать. Мясников отметил, что нужно просто ждать, пока вирус «перегорит» и «затлеет».

Ранее доктор Мясников отметил важность амбулаторного лечения пациентов с COVID-19. По его словам, в ближайшем будущем медики все большему количеству людей будут выписывать лекарства и наблюдать в режиме онлайн за течением болезни. Сам Мясников уже переболел коронавирусом. Он заразился прошедшей зимой во время отдыха на Филиппинах. Однако узнал о инфицировании, когда сдал анализ на антитела.