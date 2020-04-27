Коронавирусом заразились уже три миллиона человек по всему миру

Согласно статистике организации на 27 апреля, было диагностировано более трех миллионов случаев заражения коронавирусом нового типа по всему миру. Всего жертвами пандемии стали уже больше 208 тысяч пациентов. При этом наиболее тяжело вспышка протекает в США и странах Европы.

В Соединенных Штатах сейчас 973 тысячи больных, 55 729 человек скончались. Далее с большим отрывом по количеству инфицированных идут Испания (229 422) и Италия (199 414).

В России, по последним данным, подтверждено 87 147 случаев заражения 2019-nCoV. При этом около 7346 пациентов вылечились, 794 человека погибли.

Прирост заболевших COVID-19 начал замедляться в Москве и Подмосковье. В регионах до конца апреля действует режим самоизоляции, а для контроля передвижений была установлена система цифровых пропусков.