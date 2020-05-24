Мясников назвал «реальное» число зараженных коронавирусом в России
«Я сам ежедневно озвучиваю цифру: „Всего в России на сегодняшний день 335 тысяч инфицированных“. Но это не так! Болезнь протекает обычно 7–14 дней. Значит, инфицированы на текущий день только те, кто заразился максимум за последние две недели (остальные уже благополучно перенесли инфекцию и приобрели иммунитет)», — написал Мясников в Telegram-канале.
По словам врача, за последние две недели в России набралось 130 тысяч инфицированных, у остальных в организме уже нет вируса.
Мясников также рассказал, что почти половина выявленных случаев не имели симптомов. Получается, что реальных больных в России — около 70 тысяч человек. Если брать за основу средние данные, то из этих 70 тысяч у семи тысяч COVID-19 протекает тяжело.
Считаю „на коленке“, в уме, но то, что на данный момент инфицированными нужно считать лишь тех, кто подхватил инфекцию только за последние две недели, — это точноАлександр Мясников.
В России с начала эпидемии сделали более 8,6 миллиона тестов на коронавирус. SARS-CoV-2 подтвердился у 344 тысяч пациентов. Более 3,5 тысяч скончались.