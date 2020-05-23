    23 мая 2020, 15:40

    «Зато как теперь дышится». Переболевший COVID-19 рассказал, как изменилась его жизнь после ИВЛ

    Юлия Булыгина

    Пациент из Тверской области рассказал о своих ощущениях после того, как 13 дней был подключен к аппарату искусственной вентиляции легких. По его словам, он все еще чувствует слабость, но в целом — как будто заново родился.

    45-летний мужчина дал интервью Антону Красовскому для фильма «Эпидемия» RT. Он признался, что сначала не верил в пандемию, пока у него не поднялась температура.

    Мужчина рассказал, что из симптомов COVID-19, кроме температуры, у него были проблемы с дыханием. Он вызвал скорую, его забрали в Тверскую областную больницу, где он почти две недели пролежал подключенным к аппарату ИВЛ.

    «[Чувствую] слабость. А дышится зато теперь, дышится. Давайте шарик, я вам надую сейчас. Заново родился!» — сказал пациент на камеру.

    Журналисты отметили, что, по статистике, 80% больных COVID-19, которых подключают к ИВЛ, не выживают.

    В России, по информации на 23 мая, выявили более 335 тысяч случаев заражения коронавирусом. В Тверской области с начала эпидемии зафиксировали 1273 больных. 15 пациентов скончались.