«Зато как теперь дышится». Переболевший COVID-19 рассказал, как изменилась его жизнь после ИВЛ

Пациент из Тверской области рассказал о своих ощущениях после того, как 13 дней был подключен к аппарату искусственной вентиляции легких. По его словам, он все еще чувствует слабость, но в целом — как будто заново родился.

45-летний мужчина дал интервью Антону Красовскому для фильма «Эпидемия» RT. Он признался, что сначала не верил в пандемию, пока у него не поднялась температура.

Мужчина рассказал, что из симптомов COVID-19, кроме температуры, у него были проблемы с дыханием. Он вызвал скорую, его забрали в Тверскую областную больницу, где он почти две недели пролежал подключенным к аппарату ИВЛ.

«[Чувствую] слабость. А дышится зато теперь, дышится. Давайте шарик, я вам надую сейчас. Заново родился!» — сказал пациент на камеру.

Журналисты отметили, что, по статистике, 80% больных COVID-19, которых подключают к ИВЛ, не выживают.

В России, по информации на 23 мая, выявили более 335 тысяч случаев заражения коронавирусом. В Тверской области с начала эпидемии зафиксировали 1273 больных. 15 пациентов скончались.