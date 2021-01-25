Мясников назвал опасные последствия обезболивающих
По его словам, большинство таких лекарств — «от древнего анальгина до вот этих всех ибупрофенов» — относятся к нестероидным противовоспалительным препаратам. Которые особенно опасны для людей старше 60 лет. Также они могут повышать давление и вызывают раздражение желудка.
«Если у тебя что-то болит и ты вынужден принимать обезболивающее на постоянной основе, то принимай парацетамол», — посоветовал Мясников.
По словам медика, у парацетамола нет побочных эффектов, влияющих на работу сердца и желудочно-кишечного тракта.
До этого Мясников раскритиковал анальгин, заявив, что его прием негативно влияет на почки.
Сегодня стало известно, что в России разрабатывается вакцина от аллергии на кошек. По словам ректора Сеченовского университета, клинические испытания препарата могут стартовать уже в 2021 году. Вакцину разрабатывают совместно с Венским медицинским университетом.