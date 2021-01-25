В России может появиться вакцина от аллергии на кошек. Ученые из Сеченовского университета больше трех лет занимались препаратом и скоро будут готовы отдать его на клинические испытания.

Ректор Сеченовского университета Петр Глыбочко рассказал о том, что в этом году исследователи уже готовы отдать на клинические испытания вакцину от аллергии на кошек. Препарат будет помогать организму выработать иммунитет на возникновение аллергических реакций. Глыбочко добавил, что в будущем такой препарат может стать основой для вакцины от различных видов аллергий. Однако выхода именно такой вакцины на рынок в ближайших год пока не стоит.

Принципиально новый подход

Вакцину от аллергии на кошек начали разрабатывать в Сеченовском университете еще в 2019 году — исследования шли совместно с Венским медицинским университетом. В России и Австрии было создано две лаборатории для поиска вакцины, рассказала «360» врач аллерголог-иммунолог, научный сотрудник лаборатории иммунопатологии Института молекулярной медицины Сеченовского университета Ксения Рябова.

«Создание препарата завершено и мы начинаем доклинические испытания. Мы начинаем тестировать его безопасность и эффективность», — сказала она.

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По словам Рябовой, ситуация с пандемией сильно затормозила работу над вакциной от аллергии на кошек, но если сейчас ситуация стабилизируется, а финансирование сохранится, препарат может оказаться существенно более перспективным, чем все его предыдущие аналоги. Особенность этой вакцины заключается в том, что в ней используются не натуральные аллергены, а рекомбинантные, то есть искусственно созданные при помощи генной инженерии.

Преимущество такого вида вакцин заключается в том, что побочных эффектов в них должно быть меньше, так как сама вакцина не вызывает тех аллергических реакций, от которых призвана защитить организм.

«Мы протестировали [искусственно созданные аллергены], убедились, что они работают, разбили их на кусочки и начали тестировать, какая часть аллергена за что отвечает. Затем выбрали пептиды, которые выполняют нужные нам действия, и избавились от тех, которые дают побочные эффекты», — объяснила Рябова «360».

Кроме того, благодаря такому подходу исследователи рассчитывают не только избавиться от нежелательных реакций организма на вакцину, но и увеличить ее эффективность, снизить число необходимых инъекций для формирования иммунитета.

Почему это вакцина?

Ксения Рябова объяснила «360», что несмотря на то, что мы привыкли видеть вакцины от различных вирусов, они могут разрабатываться и действовать и для других заболеваний, в том числе и для аллергий. Здесь прежде всего важен принцип работы препарата, при котором у пациента должна выработаться защита на определенный антиген — неважно, вирус или аллерген.

«Лечение аллергии — не симптоматические, а именно лечение причины, — есть и сегодня, оно называется аллерген-специфическая иммунотерапия. По факту это вакцина, потому что мы в организм, начиная с малых доз, вводим аллерген и постепенно „обманываем“ организм, вырабатывая толерантность к тем аллергенам, на которые он реагирует», — добавила Рябова.

При этом она отметила, что пока причины возникновения аллергии у человека до конца не изучены. Известен механизм аллергической реакции, с которым и работают исследователи.

«Если говорить простым языком, аллергия — это извращенная реакция организма на антиген: организм считает, что кошачья шерсть — настолько опасная субстанция, что если она чуть дальше вдоха пройдет, она его повредит и надо защищаться всеми силами», — сказала Рябова.

Слезящиеся глаза, насморк, чихание — все это попытки организма не позволить «опасному» аллергену проникнуть внутрь. Вакцина должна научить системы адекватно реагировать на подобные раздражители.

Источник фото: Pixabay

Причем, как отметила Рябова, проблема аллергии — даже на кошку — не решается простым отказом от контакта с источником аллергена. Некоторым людям приходится расстаться с любимым питомцем, но это помогает далеко не всегда.

«Например, дети с аллергией на животных будут давать реакцию, играя со своими сверстниками, у которых на одежде осталась шерсть домашних животных», — заметила она.

История вопроса

В феврале 2020 года австралийские ученые выяснили, что аллергия на кошек может развиваться у человека из-за защитной реакции самого питомца. Они, по мнению исследователей, способны выделять белки, которые вызывают у человека аллергию — так коты защищают себя и свою территорию.

А в Швейцарии еще в 2019 году ученые искали вакцину от аллергии на кошек — но не для человека, а для самих питомцев. Вакцина должна была иммунизировать кошек от их же собственного аллергена, причем испытания показывали хорошие результаты.

А американские ученые и вовсе работают над тем, чтобы удалить у котов сам аллерген, который вызывает нежелательную реакцию у человека — вывести гипоаллергенных кошек.

При этом Рябова уверена, что российские исследователи совершенно не отстают от мировой практике в этих поисках, а может, даже и обгоняют своих зарубежных коллег. Она напомнила, что до сих пор Сеченовский университет работает в тесной связке с австрийскими учеными — там тоже есть лаборатория, с которой постоянно идет обмен информацией и опытом.