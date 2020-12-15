Доктор Мясников назвал безопасное обезболивающее

У данного препарата нет побочных эффектов, которые могли бы повлиять на работу сердца или желудочно-кишечного тракта. Другие популярные обезболивающие препараты в основе которых используют ибупрофен или анальгин, могут отрицательно повлиять на организм человека. Это нестероидные противовоспалительные препараты, которые способны вызвать инсульт, инфаркт или гипертонию. Особенно они противопоказаны людям старше 60 лет.

«Если ты вынужден принимать обезболивающее на постоянной основе, то принимай парацетамол. Хоть он тоже, по большому счету, относится к нестероидным противовоспалительным, у него нет побочных действий для желудка и сердца», — рассказал Александр Мясников в эфире телеканала «Россия 1».

Ранее РИА ФАН сообщало, что Александр Мясников забраковал анальгин. Доктор предупредил, что если принимать препарат на постоянной основе, могут возникнуть проблемы с почками, с желудком и вызвать повышение давления.