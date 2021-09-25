Мясников назвал неуязвимую перед коронавирусом категорию людей

Врач и телеведущий Александр Мясников заявил, что люди с первой группой крови защищены от коронавируса. Об этом он рассказал в эфире телеканала «Россия 1».

Вероятность развития различных болезней может зависеть от группы крови человека. В некоторых случаях наличие антигенов может уберечь от опасных заболеваний. И коронавирусная инфекция не исключение.

«Со второй группой чаще болеют COVID-19, а первая группа от него защищена, слава богу», — сказал Мясников.

Доктор рассказал, что у людей с первой группой крови чаще встречается язва желудка, а со второй — рак желудка. А люди с третьей и четвертой группой крови чаще сталкиваются с раком поджелудочной железы.

Мясников отметил, что есть люди, которые вообще никогда не болеют ковидом. И это относится не только к первой группе.

Заслуженный врач России Айрат Фаррахов ранее объяснил, почему вакцинированным и переболевшим COVID-19 важно сдавать донорскую плазму.

Профессор Петр Чумаков ранее заявил, что россияне с простудой или ОРВИ не могут заразиться коронавирусом.