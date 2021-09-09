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    09 сентября 2021, 10:17

    Переболевшим ковидом объяснили важность донорства

    Полина Гребенщикова

    Бывший замминистра здравоохранения, заслуженный врач России Айрат Фаррахов в разговоре с «Парламентской газетой» рассказал, почему вакцинированным и переболевшим ковидом важно сдавать донорскую плазму. Это может спасти жизни больных.

    Переболевшим ковидом объяснили важность донорства

    Фаррахов пояснил, что переливание донорской антиковидной может уберечь больного ковидом от тяжелой формы заболевания.

    «Как врач, я считаю, что наряду с другими методами лечения применять донорскую плазму полезно, мы видим положительный эффект от этой процедуры. И радует, что среди переболевших и вакцинированных россиян много тех, кто хочет помочь больным и сдать плазму», — сказал Фаррахов.

    Сдавать плазму приглашают как переболевших, так и вакцинированных, потому что у обеих групп есть антитела к вирусу. Однако с момента вакцинации или окончания болезни должно пройти не более трех месяцев.

    Недавно в московских отделениях переливания крови начали принимать плазму прошедших ревакцинацию от COVID-19 препаратом «Спутник Лайт».