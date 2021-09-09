Переболевшим ковидом объяснили важность донорства

Бывший замминистра здравоохранения, заслуженный врач России Айрат Фаррахов в разговоре с «Парламентской газетой» рассказал, почему вакцинированным и переболевшим ковидом важно сдавать донорскую плазму. Это может спасти жизни больных.

Фаррахов пояснил, что переливание донорской антиковидной может уберечь больного ковидом от тяжелой формы заболевания.

«Как врач, я считаю, что наряду с другими методами лечения применять донорскую плазму полезно, мы видим положительный эффект от этой процедуры. И радует, что среди переболевших и вакцинированных россиян много тех, кто хочет помочь больным и сдать плазму», — сказал Фаррахов.

Сдавать плазму приглашают как переболевших, так и вакцинированных, потому что у обеих групп есть антитела к вирусу. Однако с момента вакцинации или окончания болезни должно пройти не более трех месяцев.

Недавно в московских отделениях переливания крови начали принимать плазму прошедших ревакцинацию от COVID-19 препаратом «Спутник Лайт».