Профессор Чумаков назвал людей, неуязвимых перед ковидом

Россияне с простудой или ОРВИ не могут заразиться коронавирусом во время болезни. Об этом член-корреспондент РАН, профессор Петр Чумаков заявил Ura.ru.

Человек, болеющий простудой или ОРВИ, в период лечения не заразится коронавирусом. Однако он может подхватить инфекцию после выздоровления. И с учетом ослабленного иммунитета в таком случае есть риск более тяжелого течения ковида, заявил Чумаков.

Простуженный человек не может заразиться вторым вирусом, поскольку в этот период в его организме вырабатывается противовирусный белок интерферон. Именно он защищает от вторичного заражения, объяснил вирусолог.

Член-корреспондент РАН Сергей Нетесов при этом заявил, что случаи смешанных респираторных инфекций весьма распространены. И один вирус может оказаться сильнее другого, если первоначальное заражение уже вызовет выработку интерферонов. Но пока что ученые еще не успели детально изучить развитие микст-инфекций, отметил Нетесов.

Врач-инфекционист Евгений Тимаков ранее сообщил, что подъем заболеваемости ковидом в России этой осенью будет не таким высоким, как в прошлом году.