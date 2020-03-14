Мишустин утвердил комплекс мер по борьбе с коронавирусом

Минздрав должен будет проинформировать медицинские учреждения о последовательности действий после диагностирования коронавируса и во время его лечения.

Минпромторгу необходимо доложить о ситуации с производством средств защиты и профилактики коронавируса. Также будет закрыт въезд для иностранцев через границу с Польшей и Норвегией.

Все эти меры должны быть исполнены до 16 марта.

В данный момент в мире зарегистрировали свыше 140 тысяч случаев заражения коронавирусом. Половина пациентов (70 тысяч) выздоровели, 5373 человека умерли. В России зарегистрировано 45 случаев заболевания, летальных исходов нет.

Также коронавирус обнаружили на круизном лайнере Costa Magica. На нем находятся 2309 пассажира и 960 членов экипажа. Среди них 30 россиян.