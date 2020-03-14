Коронавирус в России и мире. Главное на 14 марта

В России коронавирус подхватили еще 11 человек. Вирус распространился на круизном лайнере Costa Magica. Трамп объявил в США режим ЧС. Подробности — в ежедневной подборке «360».

Статистика

По статистике газеты South China Morning Post, всего в мире зарегистрировали свыше 140 тысяч случаев коронавируса. Половина пациентов — 70 тысяч — выздоровели, 5373 человека умерли.

В Китае в последние дни выявляют небольшое число заболевших. За прошлые сутки там обнаружили восемь больных, еще у 33 человек подозревают коронавирус. За день от COVID-19 скончались семь жителей КНР.

В Италии от коронавируса за сутки умерли 250 человек, что стало рекордом с начала эпидемии. За все время от COVID-19 скончались 1266 пациентов. Общее число инфицированных составляет почти 15 тысяч.

В Иране от коронавируса умер генерал Корпуса стражей исламской революции Насер Шаабани. Всего в республике зарегистрировали 11,3 тысячи заболевших и 514 летальных исходов.

В Южной Корее около восьми тысяч случаев заражения и 72 смерти. В США коронавирусом заразились более двух тысяч человек, умерли 47 из них.

Коронавирус в России

Общее число заразившихся коронавирусом в России выросло до 45 человек. За сутки заболевание подтвердили еще у 11 пациентов. Из них пятеро находятся в Москве, трое — в Санкт-Петербурге. По одному случаю выявили в Подмосковье, Ленинградской области и Пермском крае. Почти все заболевшие в последнее время посещали Германию, Италию или Францию. Один человек заразился уже в России — после контакта с носителем вируса.

С понедельника, 16 марта, Россия ограничивает полеты в ЕС, Швейцарию и Норвегию. Остаются только регулярные рейсы в столицы и чартеры. Все полеты переводят в терминал F аэропорта Шереметьево. Вначале туда направили все рейсы из Китая, по мере распространения коронавируса добавили Иран, Италию и Южную Корею.

На круизном лайнере Costa Magica обнаружили коронавирус. Судно стоит в порту острова Мартиника в Карибском море. В момент прибытия на нем находились 2309 пассажира и 960 членов экипажа. Среди них 30 россиян. Один из них рассказал «360», что вирус подхватил пассажир из Финляндии и член экипажа из Индонезии.

Те, кто живет на Мартинике, сошли на берег. Всем им предписан двухнедельный карантин.

Дети дипломатов из стран «с неблагополучной эпидемиологической ситуацией» в понедельник отправятся на каникулы. Власти Москвы рекомендовали школам при посольствах отменить занятия с 16 марта на две недели.

В Ханты-Мансийске эвакуировали гостиницу «Олимпийская». У иностранного спортсмена, который участвовал в чемпионате Европы и финале Кубка мира по спортивному ориентированию, заподозрили коронавирус. Тесты сделали всем постояльцам, пока COVID-19 ни у кого не подтвержден.

Коронавирус в мире

Болезнь появилась раньше, чем было принято считать. Первый случай заражения новым вирусом в Китае зарегистрировали 17 ноября 2019 года, сообщила газета South China Morning Post со ссылкой на данные властей. Ранее Пекин заявлял, что эпидемия началась в декабре.

Первым заболевшим стал 55-летний житель провинции Хубэй. Всего в ноябре в КНР обнаружили девять пациентов с коронавирусом. К концу декабря выявили уже более 180 зараженных.

Китайского посла вызвали в Госдепартамент из-за слов официального представителя МИД КНР о том, что коронавирус в страну могли завезти американские военные. По данным СМИ, речь могла идти об американцах, принимавших участие в VII Всемирных летних военных играх в Ухане. Соревнования проходили с 18 по 27 октября. В них участвовали военные из более чем сотни стран.

Источник фото: пресс-служба Белого дома

Президент США Дональд Трамп объявил в стране режим чрезвычайной ситуации. Это позволит быстро направить на борьбу с вирусом 50 миллиардов долларов. Ранее Трамп ввел 30-дневный запрет на въезд в страну из Евросоюза.

Супруга премьер-министра Канады Софи Грегуар-Трюдо сдала положительный тест на COVID-19. Сам Джастин Трюдо заявил, что не инфицирован коронавирусом, однако находится дома в карантине.

«Впереди загруженный день, работаю из дома. Совещания с моим кабинетом, премьер-министрами других стран, лидерами коренных народов и многое другое…»

Президент Бразилии Жаир Болсонару опроверг сообщения о заражении коронавирусом. Ранее вирус выявили у сотрудника его администрации Фабио Вайнгартена. На прошлой неделе чиновник был в составе бразильской делегации в США. Он встречался в том числе с Трампом. Глава Белого дома решил провериться на коронавирус.