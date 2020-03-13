Овчинников рассказал, что из-за ситуации с коронавирусом на борту круиз остановили.

Круиз остановлен. Мы находимся в порту на острове Мартиника. Рядом с лайнером разбили палаточный лагерь медицинские работники, чтобы выгрузить пассажиров, которые живут на Мартинике. Остальных ждет двухнедельный карантин, но пока не известно где Олег Овчинников.

Он отметил, что в порт направляется еще один круизный лайнер компании Costa. Есть подозрение, что и его пассажиры могут быть больны коронавирусом. Несмотря на это, по словам россиянина, никто не паникует.

Ранее стало известно, что на борту Costa Magica находится от 20 до 30 россиян. О том, есть ли граждане России на втором круизном лайнере, пока не ясно.

Всего на борту Costa Magica находится более трех тысяч человек. Из них 2309 пассажиров и 960 членов экипажа.

ВОЗ 11 марта объявила о пандемии коронавируса. Вспышку инфекции зафиксировали уже более чем в 110 странах, и их число продолжает увеличиваться. По последней информации, заболели более 125 пациентов. Более четырех тысяч зараженных скончались.

Многие регионы России переходят на режим повышенной готовности, чтобы не дать эпидемии распространиться. В их числе — Москва, Подмосковье, а также Санкт-Петербург и Ленинградская область.