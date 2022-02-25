Минздрав заявил о нормализации ситуации с коронавирусом в РФ

Первый замглавы Минздрава Виктор Фисенко констатировал нормализацию ситуации с коронавирусом в России в последние несколько дней. Об этом сообщило РИА «Новости».

Выступая на совещании в Совете Федерации, Фисенко напомнил, что несколько дней назад был подъем заболеваемости, который создал беспрецедентную нагрузку на систему здравоохранения.

«Буквально последние несколько дней мы фиксируем нормализацию ситуации», — сказал Фисенко на совещании в Совете Федерации о ходе реализации национальных проектов в социальной сфере.

Он уточнил, что несколько недель назад был существенный подъем заболеваемости, из-за которого нагрузка на амбулаторное звено здравоохранения оказалась беспрецедентной. В отдельных регионах зафиксировали очереди в медучреждениях. Ситуацию отслеживали в Минздраве РФ и региональных министерствах.

Сейчас федеральный штаб фиксирует снижение заболеваемости. Так, за предыдущие сутки в России зарегистрировано 132 998 новых случаев COVID-19 — почти на пять тысяч меньше, чем днем ранее. А еще за сутки до этого число выздоровевших после ковида превысило количество новых случаев заражения.

Некоторые регионы уже начали ослаблять ковидные ограничения. Например, в Саратовской и Новгородской областях больше не нужно предъявлять QR-код при посещении общественных мест, а в Воронежской области средние и старшие классы вернулись за парты после удаленного обучения. Орловские власти сняли запрет на ночную работу общепитов.