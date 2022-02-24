Число случаев ковида уменьшилось в России

За последние сутки в России зарегистрировано 132 998 новых случаев COVID-19. Это меньше чем день назад, тогда зафиксировали 137 642 заболевших.

За минувшие сутки более 8600 человек госпитализировали, 136 433 — полностью выздоровели, 762 — скончались.

Больше всего заболевших в Санкт-Петербурге (+8742), Красноярском крае (+5121), Москва (+4730). В Московской области — 2285 заразившихся.

Снижение числа госпитализаций зарегистрировали в 80 регионах, рост — в пяти субъектах Российской Федерации.

В Московской области с начала пандемии сделали 16 089 541 ПЦР-тест на коронавирус. Об этом сообщили в региональном управлении Роспотребнадзора.