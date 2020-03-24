Минздрав выбрал лекарство для лечения коронавируса

Главный инфекционист Минздрава Елена Малинникова рассказала о препаратах, которые можно использовать тем, кто заражен коронавирусом.

Врачи могут использовать при лечении COVID-19 парацетамол, а также ибупрофен. Соответствующие рекомендации появились на сайте ведомства.

«Ибупрофен можно и нужно назначать пациентам с коронавирусом наравне с парацетамолом. И здесь мы солидарны со Всемирной организацией здравоохранения. Самое главное для пациентов — строгое следования рекомендациям врача», — заявила главный инфекционист Минздрава России Елена Малинникова.

Кстати, ВОЗ ранее не поддерживала использование ибупрофена у пациентов с коронавирусом. Но 19 марта организация заявила, что не против этого препарата. Об этом также сообщает Минздрав.

«ВОЗ консультируется с врачами, лечащими пациентов с COVID-19, и не получает информации о каких-либо негативных эффектах ибупрофена», — говорится в сообщении.

ВОЗ также поддерживает и использование парацетамола. По мнению зарубежных специалистов, он если и не поможет, то хотя бы не навредит здоровью.

Накануне мифы о коронавирусе развенчал специалист подмосковного Минздрава.

Кстати, в Московской области работает сайт о профилактике коронавирусной инфекции. Там можно найти всю подробную информацию о вирусе.