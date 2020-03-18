Мифы о коронавирусе развенчал специалист подмосковного Минздрава

Коронавирус распространился по всему миру и заставил всех нервничать. В интернете появляется информация о способах поставить диагноз самостоятельно, вылечиться и защититься от COVID-19. Правдива ли эта информация, рассказала Ирина Шилкина, главный внештатный специалист по инфекционным заболеваниям взрослых подмосковного Минздрава.

По всему миру люди проверяют, больны ли они коронавирусом очень простым способом. Его якобы советуют тайваньские специалисты. Нужно задержать дыхание на 10-15 секунд, и если у вас не возникло чувства дискомфорта и вы не закашляли, то коронавируса у вас нет. Правда или ложь?

«Это совершенно абсолютная неправда, потому что у нас есть люди, которые страдают хроническими заболеваниями легких, в частности, хронической обструктивной болезнью легких, эмфиземой легких. Они просто по жизни не могут пройти эту процедуру. И, естественно, они не заражены коронавирусом. Это полнейшая чушь», — пояснила Ирина Шилкина, главный внештатный специалист по инфекционным заболеваниям взрослых подмосковного Минздрава.

Инфекционист отметила, что определить коронавирус можно только с помощью тестов и сбора анамнеза.

«На сегодняшний момент есть случаи подозрительные, вероятные и подтвержденные. Случаи подозрительные можно поставить только при легкой форме исследованием мазков и наличием эпиданамнеза. Вероятный случай можно поставить, когда у человека тяжелая пневмония и он приехал из-за границы. Здесь можно заподозрить коронавирус по клинической симптоматике. Врачи могут предварительно поставить диагноз», — уточнила Шилкина.

В интернете гуляет еще одно утверждение: питье воды маленькими глотками поможет победить коронавирус. Инфекция таким образом спускается в желудок и там погибает.

«Это не совсем фейк. Механическое удаление вируса действительно помогает. Это работает при любой вирусной инфекции. Мы советуем промывать нос, делать глотательные движения. Это помогает, но не чисто от коронавируса, а от любой инфекции», — сказала Ирина Шилкина.

Она добавила, что врачи рекомендуют питье каждые полчаса еще и для того, чтобы в организме поддерживался нормальный водный режим.

Французский Минздрав запретил принимать ибупрофен при коронавирусе, потому что препарат может только навредить. Так ли это?

«Не совсем так. Мы стараемся жаропонижающими не пользоваться при инфекции. Мы рекомендуем снижать температуру, когда она выше 38,5 градуса. И рекомендуем парацетамол. И водный режим способствует снижению температуры. Ибупрофен можно использовать, но не злоупотреблять», — отметила Шилкина.

Еще одно мнение о коронавирусе распространилось на просторах интернета. Говорят, что коронавирус умирает при 50 градусах по Цельсию. Правда это или очередной фейк?

«Это новая инфекция, поэтому у нас нет четких эпидемических данных, что она умирает при 50 градусах. Но да, он нестойкий. Он погибает под действием солнечных лучей, ультрафиолета. Но через какое время он погибнет, например, при 50 градусах, это еще надо замерять. Слишком мало времени прошло, чтобы дать четкую картину, насколько стоек коронавирус, насколько длительно он сохраняется в почве, на солнце. Нам это все предстоит узнать», — заключила Ирина Шилкина, главный внештатный специалист по инфекционным заболеваниям взрослых подмосковного Минздрава.

Вывод простой: верить лучше врачам. При возникновении вопросов обращаться к надежным источникам. В Подмосковье работает сайт о профилактике коронавирусной инфекции. Там можно найти всю подробную информацию о вирусе. Портал запустило Министерство здравоохранения Московской области.

Помимо сайта, в Московской области есть горячая линия по коронавирусу. Жители региона, вернувшиеся из стран, где зарегистрированы случаи коронавирусной инфекции, могут позвонить по телефону 8-800-550-50-30. Операторы предоставят необходимую справочную информацию, расскажут порядок действий, при необходимости вызовут на дом врача.