ВОЗ рассказала, чем можно лечиться от коронавируса

Пока в мире только изобретают и начинают тестировать вакцину от коронавируса, люди думают о способах самолечения. ВОЗ предложила использовать одно лекарство.

Парацетамол, по мнению специалистов, если не поможет, то хотя бы не навредит здоровью. Об этом сообщил «Интерфакс» со ссылкой на заявление представителя Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Кристиан Линдмайер.

А вот использовать ибупрофен и препараты, в которых он содержится, ВОЗ не рекомендует. Линдмайер сообщила, что сейчас ведутся исследования о том, насколько опасен ибупрофен для больных COVID-19 с пневмонией. Пока достаточной информации по этому вопросу нет, лучше не принимать его. Исключения составляют те случаи, когда ибупрофен прописали врачи.

Ранее стало известно, что американские ученые начнут тестировать вакцину против коронавируса. Специалисты из исследовательского центра Kaiser Permanente Washington Research Institute в Сиэтле введут ее 45 волонтерам.

По последней информации, коронавирусом заразились более 186 тысяч человек по всему миру, семь тысяч умерли, а почти 80 тысяч выздоровели.