Минздрав сократил список лекарств для лечения COVID-19

«Список возможных к назначению лекарственных средств для лечения COVID-19 у взрослых: «Фавипиравир», «Ремдесивир», «Гидроксихлорохин», рекомбинантный «ИФН α», «Умифеновир»», — говорится в тексте.

Ранее в документе значились шесть препаратов, сейчас эксперты исключили азитромицин.

Более того, в рекомендациях отмечается, что антибактериальная терапия должна назначаться только при наличии убедительных признаков присоединения бактериальной инфекции. А еще в новой версии приводятся усовершенствованные схемы лечения в амбулаторных и стационарных условиях в зависимости от тяжести течения заболевания, а также подходы к интенсивной терапии пациентов с острой дыхательной недостаточностью.

В документе говорится, что среди первых симптомов болезни могут быть боли в мышцах, спутанность сознания, головные боли, кровохарканье, диарея, тошнота, рвота и сердцебиение.