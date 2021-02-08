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    08 февраля 2021, 08:14

    Минздрав сократил список лекарств для лечения COVID-19

    Анастасия Калинина

    Пять препаратов для взрослых вошли в список возможных к назначению лекарств для лечения COVID-19. Это следует из последней версии рекомендаций Министерства здравоохранения России по профилактике, диагностике и лечению коронавирусной инфекции.
    Минздрав сократил список лекарств для лечения COVID-19

    «Список возможных к назначению лекарственных средств для лечения COVID-19 у взрослых: «Фавипиравир», «Ремдесивир», «Гидроксихлорохин», рекомбинантный «ИФН α», «Умифеновир»», — говорится в тексте.

    Ранее в документе значились шесть препаратов, сейчас эксперты исключили азитромицин.

    Более того, в рекомендациях отмечается, что антибактериальная терапия должна назначаться только при наличии убедительных признаков присоединения бактериальной инфекции. А еще в новой версии приводятся усовершенствованные схемы лечения в амбулаторных и стационарных условиях в зависимости от тяжести течения заболевания, а также подходы к интенсивной терапии пациентов с острой дыхательной недостаточностью.

    В документе говорится, что среди первых симптомов болезни могут быть боли в мышцах, спутанность сознания, головные боли, кровохарканье, диарея, тошнота, рвота и сердцебиение.