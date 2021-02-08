Россиянам предсказали возвращение гриппа после «конфликта» с COVID-19

Случаи заболевания гриппом в России могли пропасть из-за «конфликта» с коронавирусом. Еще одна возможная причина — это усиление мер из-за COVID-19: ношение масок и перчаток.

В этом сезоне заболеваемости гриппом в России нет, рассказал в беседе с РБК профессор МГУ, доктор биологических наук Алексей Аграновский.

«Профилактика коронавируса помогает и от вируса гриппа — маски, удаленный режим работы и учебы. Ведь пути распространения у них одинаковые», — считает Аграновский.

Меры из-за COVID-19 действительно помогли в борьбе против гриппа, считает инфекционист, доктор медицинских наук Николай Малышев. Он объяснил, что коронавирус — это острое респираторное заболевание, а «все, что мы делаем сейчас, направлено на их профилактику». По его словам, если эти меры влияют на распространение коронавируса, подобные меры рекомендованы и во время эпидемии гриппа.

С другой стороны, грипп мог вступить в «конфликт» с коронавирусом, считает директор Института экономики здравоохранения НИУ ВШЭ Лариса Попович. Последний, по ее словам, в некоторой степени заменил сезонную эпидемию гриппа. Но насколько эти два вида конфликтуют, пока сказать до конца сложно, отметила Попович.

«Я думаю мы навряд ли его [грипп] забудем», — считает Малышев. По его словам, когда есть два вируса, то между ними есть интерференция — они могут как усиливать, так и ослаблять друг друга.

Симптомы, характерные для всех ОРВИ, можно принять за проявление коронавируса. Поражение отделов дыхательной системы характерно для любого ОРВИ, в том числе для СОVID-19. Врач-инфекционист РУДН Сергей Вознесенский пояснил, что при коронавирусной инфекции чаще всего происходит поражение носовой полости и легких, но такие симптомы, как боль в горле и кашель, также могут встречаться при поражении гортани и трахеи.