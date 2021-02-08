Препарат для лечения COVID-19 нашли ученые

Ученые нашли новое эффективное лекарство, которое помогает быстро вылечить COVID-19 в легкой и средней форме. Клинические исследования показали, что иммуномодулятор пегинтереферон лямбда может активировать противовирусную защиту, которая защищает органы дыхания от респираторных патогенов.

В статье о клинических исследованиях препарата, которая опубликована в журнале The Lancet Respiratory Medicine, сообщили, что в тестировании приняли участие 60 человек, зараженных коронавирусом. Их разделили на две группы: одной группе давали пегинтереферон лямбда, другой — плацебо.

На седьмой день исследования у 80% человек, которые пили лекарство, вирусная нагрузка опустилась ниже обнаруживаемого уровня. Во второй группе, где пили плацебо, только у 40%. Исследование показало, что препарат ускоряет очищение организма от патогена на три дня.

Противовирусный препарат, как отмечается в статье, нужно вводить сразу после начала заболевания, чтобы снизить вирусную нагрузку и предотвратить более серьезную форму COVID-19.