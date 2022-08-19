Минздрав рассказал, как людям с болезнями сердца справляться с запахом гари

Людям, страдающим сердечно-сосудистыми заболеваниями, при задымлении по возможности лучше переехать туда, где оно менее выражено. В том случае, если такой вариант невозможен, рекомендуется оставаться в помещении с закрытыми окнами.

Об этом рассказал главный внештатный кардиолог Минздрава России Сергей Бойцов.

«В период распространения природных пожаров и задымлений гражданам с сердечно-сосудистыми заболеваниями при возможности необходимо переехать в то место, где задымление отсутствует или выражено значительно меньше (другой район города, за город)», — привело РИА «Новости» слова медика.

Тем людям, у которых нет возможности уехать, рекомендуется оставаться в помещении с закрытыми окнами. Как отметил Бойцов, желательно, чтобы это было помещение с кондиционером или же сторона, на которую выходят окна, была не солнечной.

Если человек с сердечно-сосудистыми заболеваниями получает лечение, то ему необходимо продолжать строгое соблюдение всех врачебных предписаний. Это, как отметил главный внештатный кардиолог Минздрава РФ, касается в том числе и приема лекарственных препаратов.

Накануне жителей юго-востока Подмосковья предупредили о возможной плохой видимости в радиусе до трех-пяти километров из-за пожаров в Рязанской области. В регионе полыхают более 180 гектаров леса. К рязанским спасателям уже присоединились лесопожарные бригады Луховиц и Шатуры. Также в Московской области взяли под пристальный контроль ситуацию с возможными возгораниями.