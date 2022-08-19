Подмосковье против лесных пожаров. Регион поможет рязанским соседям без ущерба собственной безопасности

Рязанская область бросила все силы на борьбу с лесными пожарами. В регионе полыхают более 180 гектаров леса. Справиться с огнем соседям поможет Подмосковье. К рязанским спасателям присоединились лесопожарные бригады Луховиц и Шатуры. В самой Московской области ситуацию с возможными возгораниями взяли под пристальный контроль.

Дым и гарь горящих лесов накрыли Рязань. Низовой пожар, уточняли региональные власти, быстро распространился из-за сухой и ветреной погоды. Осадков в ближайшее время в области не предвидится.

Глава МЧС Александр Куренков распорядился направить на тушение очагов пламени специальную технику — вертолеты Ми-26 и Ми-8, два самолета Ил-76, а также самолет-амфибию Бе-200ЧС. Позже он лично вылетел в регион, чтобы контролировать ситуацию.

В Рослесхозе обвинили Лесное хозяйство Рязанской области в сокрытии данных о масштабах пожаров. По данным местных властей, они начались из-за сухой грозы. Генпрокуратура пообещала рязанским лесхозам дополнительные проверки, а дознаватели МЧС возбудили уголовное дело по фактам лесных пожаров. Их тушение перевели на круглосуточный режим.

Рука помощи

Московская область не осталась безучастной к проблеме соседнего региона: из Подмосковья в Рязанскую область направили подкрепление.

Председатель комитета лесного хозяйства Московской области Олег Баженов пояснил «360», что работать на лесных пожарах будут бригады Луховиц и Шатуры.

«Если пожарная обстановка в Рязани не стабилизируется в ближайшие дни, уже в субботу на смену этой группировке прибудет новая», — подчеркнул он.

Источник фото: пресс-служба губернатора Московской области

Подмосковные специалисты уже включились в работу. Помощь коллегам они готовы оказывать столько времени, сколько потребуется. Всего Подмосковье отправило в Рязань 32 специалиста и 17 единиц техники. Личный состав обеспечили топливом, сухпайком и водой на три дня. Дополнительные силы в регион прибыли и из Москвы.

Работа на опережение

В Подмосковье ситуация с лесными пожарами остается стабильной. Однако областные службы усилили пожарную охрану, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

«Мы просим жителей не разводить открытый огонь в лесах, чтобы не осложнять обстановку в пожароопасный сезон, а водителей — быть аккуратнее на дорогах из-за смога», — сказал глава региона.

Из-за рязанских пожаров в нескольких городских округах Московской области появился неприятный запах гари. Андрей Воробьев напомнил, что на следующей неделе жаркая погода сохранится.

Службы Коломны, Орехово-Зуева, Воскресенского и Раменского городских округов перевели на усиленный режим работы.

Московская область также повысила контроль за уровнем грунтовых вод, в каналах, водоемах и влажностью торфа. Из-за длительной жары и недостаточного количества осадков угроза возникновения лесных и торфяных пожаров возросла, поэтому специалисты работают на опережение. Особое внимание направили на гидросооружения на территориях Егорьевска, Шатуры, Луховиц и Орехово-Зуева.

Подмосковный Минтранс предупредил жителей юго-востока области о возможной плохой видимости из-за рязанских пожаров. Людей попросили соблюдать особую осторожность рядом с железной дорогой.